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  3. Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İdlib bölgesinde şiddetin artması endişe verici

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İdlib bölgesinde şiddetin artması endişe verici

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İdlib bölgesinde şiddetin artması endişe verici

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "İdlib bölgesinde şiddetin artması endişe verici. Rejim ve müttefiklerinin son günlerde hastanelere yönelik de düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil öldü." açıklamasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde yüzlerce ölüme, yaralanmaya ve 150 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden olan hava saldırılarının "endişe verici" olduğunu belirtti.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib bölgesinde şiddetin artması endişe verici. Rejim ve müttefiklerinin son günlerde hastanelere yönelik de düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil öldü." ifadelerini kullandı.

Suriye'de insani durumun kritik olduğunu ve hiçbir askeri seçeneğin kabul edilemeyeceğini belirten Macron, şiddetin durmasını istediklerini ve Birleşmiş Milletleri (BM) siyasi çözüm için desteklediklerini ifade etti.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya'nın ateşkesi güçlendirmek için 17 Eylül 2018'de vardığı mutabakata rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki saldırılarına devam ediyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere son 5 günde düzenlenen saldırılarda en az 71 sivil hayatını kaybetti.

AA

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