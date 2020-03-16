Fransa Büyükelçisi Musa açıkladı: Tahliye edilecekler

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 kanalında yaptığı açıklamada, virüs bulaşan kişi sayısının 900 kişi artarak 5 bin 400'e ulaştığını, hastaların 400'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

FRANSA’DA YAŞAYAN TÜRKLER TAHLİYE EDİLECEK

NTV’nin sorularını yanıtlayan Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa’da yaşayan Türklerden ülkeye dönmek için çağrı aldıklarını dile getirdi. Büyükelçi Musa, “13 Mart günü açıklanan tedbirler oldu. Yüzlerce çağrı aldık. Toplam sayımı 300 kadar. Türkiye dönmek isteyen 300 kadar vatandaşımızdan çağrı aldık. Bugün 17.00'ye kadar da devam edecek. Yarın da bu vatandaşlarımızın kalkacak uçaklarla Türkiye'ye tahliyesi öngörülüyor.” ifadelerini kullandı.