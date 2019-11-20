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  3. Fransa bu olayı konuşuyor! Hamile kadını avcı köpekler öldürdü

Fransa bu olayı konuşuyor! Hamile kadını avcı köpekler öldürdü

Fransa bu olayı konuşuyor! Hamile kadını avcı köpekler öldürdü

Fransa'nın kuzeyinde hamile bir kadın avcı köpeklerinin saldırısında aldığı yaralar sonucu öldü.

29 yaşındaki hamile kadının Villiers- Cotterêts şehri yakınlarında kendi köpekleriyle ormanda yürüyüş yaptığı sırada, bölgede bir grup avcı da 'hound' cinsi köpeklerle avlanıyordu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Savcı Frederic Trinh, birkaç avcı köpeğinin 'kadını kol ve bacaklarıyla başından ısırdığını' ve yaralar sonucu öldüğü belirtti. Polis olayla ilgili 'adam öldürme' suçlamasıyla soruşturma açtı.

Saldırıdan hangi köpeğin sorumlu olduğunun anlaşılması için 93 köpek üstünde test yapıldı. Testten geçen köpekler arasında kadına ait beş köpek de var.

Savcılığın açıklamasına göre kadın olaydan önce kocasını arayıp bir grup köpeğin kendisine saldırmasından korktuğunu söyledi. Kocasının daha sonra köpeklerin inleme seslerini takip ederek kadının cesedini bulduğu bildirildi. Köpeklerin geyik avında olduğunu ifade edildi.

Hayvan hakları aktivisti Fransız aktris Brigitte Bardot, Fransız yetkililere 'avcı köpeklerinin hepsine bu mevsim yasak getirilmesi' çağrısında bulundu.

Fransız avcılık derneği ise yazılı açıklamalarında 'kadının ölümünden avcı köpeklerinin sorumlu olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını' söyledi.

 


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