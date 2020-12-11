Francisco Franco'nun yazlık sarayına el kondu

1893-1907 yılları arasında yazar Emilia Pardo-Bazan’ın inşa ettiği Pazo de Meiras sarayına geçen yıl aile 5 milyon euro’nun üstünde değer biçtirmişti. Sarayda Santiago de Compostela Katedrali’nden iki heykel dahil 700 önemli tarihi ve sanatsal eser ile 13 bin kitap bulunuyor.