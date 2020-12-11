11 Aralık 2020 Cuma 22:10 | Son Güncelleme:
Francisco Franco'nun yazlık sarayına el kondu
İspanya'yı 40 yıl yönetmiş kanlı diktatör Francisco Franco'nun yaz sarayına içindeki muazzam sanat hazineleriyle birlikte el koyan devlet, diktatörün varislerini de saraydan tahliye etti.
1893-1907 yılları arasında yazar Emilia Pardo-Bazan’ın inşa ettiği Pazo de Meiras sarayına geçen yıl aile 5 milyon euro’nun üstünde değer biçtirmişti. Sarayda Santiago de Compostela Katedrali’nden iki heykel dahil 700 önemli tarihi ve sanatsal eser ile 13 bin kitap bulunuyor.