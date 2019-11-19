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  3. Fotomontaj skandalı ortaya çıktı! ABD'li yetkili istifa etti

Fotomontaj skandalı ortaya çıktı! ABD'li yetkili istifa etti

Fotomontaj skandalı ortaya çıktı! ABD'li yetkili istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından Mina Chang, iş başvurusunda kullandığı özgeçmişinin "hayali diplomalar ve yalan bilgilerle şişirildiği"iddiaları üzerine dün istifa etti. Mina Chang'ın yine işbaşvurusunda kendisini fotomontajla TIME dergisine kapak yaptığı ortaya çıkmıştı.

Mina Chang, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektupta, iddialar karşısında bakanlığın kendisine sahip çıkmadığını öne söyledi. Chang, "İstifam teslimiyet değil, protesto olarak görülmeli. Çünkü ülkeme karşı sevgimden, hizmet aşkımdan ve gerçeğe sadakatten vazgeçmeyeceğim" dedi.

Chang, 2017'de yayımlanan bir röportajda "Linking The World" adlı yardım örgütünün başkanı olarak "TIME dergisine nasıl kapak olduğuyla" ilgili bir soruya, "Felaket bölgelerinde İnsansız Hava Araçları araçları kullanmaya başlamıştık. Sanırım bu çalışmalarımız dikkat çekti" yantını vermişti.

TIME dergisinin böyle bir kapağı bulunmuyor.

MEZUN OLDUĞU OKULLARDA SEMİNERE KATILMIŞ

NBC'nin haberine göre, Nisan ayında ABD Dışişleri Bakanlığı Çatışma ve İstikrar Operasyonları Dairesi Müsteşar Yardımcılığına atanan 35 yaşındaki Chang, özgeçmişinde Harvard Business School'dan mezun olduğunu söylüyor.


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