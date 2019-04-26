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  3. Fotoğrafına beğeni yağdı: Gözyaşlarımı zor tutuyorum

Fotoğrafına beğeni yağdı: Gözyaşlarımı zor tutuyorum

Fotoğrafına beğeni yağdı: Gözyaşlarımı zor tutuyorum

ABD’de yaşayan Dominique Apollon isimli siyahi adam ten rengine uygun yara bandı taktığı fotoğrafı sosyal medya hesabından “Gözyaşlarımı zor tutuyorum” diye paylaştı. Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Dünya çapında ırkçılıkla ilgili tartışmalar devam ederken, konuyla ilgili farkındalık yaratmak isteyenler de alışılmış ‘beyaz ırk’ ürünlerine eşitlik getirmeyi sürdürüyor.

Makyaj ürünleri ve ten rengindeki ayakkabılara siyahlara da uyacak tonlar eklenmesi, siyah dansçıları için ten renklerine uygun balerin/balet ayakkabısı üretilmesi gibi girişimlerin ardından bu kez de yara bandı yapıldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde yaşayan 45 yaşındaki Dominique Apollon, kestiği parmağı için yara bandı ararken ten rengine uygun bir tane buldu.

Çok duygulandığını söyleyen Apollon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Güneş etrafında 45 kere turlamak gerekti ama hayatımda ilk kez kendi ten rengimde bir yara bandına sahip olmanın ne olduğunu biliyorum” diye yazdı.

'?GÖZYAŞLARIMI ZOR TUTUYORUM'

Yara bandının güçlükle fark edildiğini söyleyen Dominique Apollon, “Gerçekten gözyaşlarımı zor tutuyorum” dedi.

Basit bir cismin kendi kimliğiyle ilgili soruları tetiklediğini söyleyen Apollon, şu ifadeleri kullandı: “Bu kadar kompleks duygular yaşayacağımı beklemiyordum. Aidiyet hissettim, değer verilmiş hissettim. Genç halim ve milyonlarca (farklı renkteki) çocuklar, özellikle siyah çocuklar için üzgün hissettim. Ten rengimin hoş karşılanmadığı sayısız yeri hatırlattı. Korkulan, nefret edilen.”

Apollon, ırkçılığa dikkat çekmek isteyen bir sivil toplum örgütünde çalışıyor.

Apollon’un tweeti 96 binden fazla kez paylaşıldı ve 520 binden fazla insan tarafından beğenildi.

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