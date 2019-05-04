Foça Alaca Camisi açılış töreni

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek'teki tarihi Alaca Camisi'nin ayakta kaldığı ve içinde ibadet edildiği sürece geçmişte olduğu gibi barışın, dostluğun, kardeşliğin, anlayışın ve uzlaşmanın simgesi olacağını belirtti. Ertem, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresinin iş birliğiyle rekonstrüksiyonu tamamlanan Foça şehrindeki Alaca (Hasan Nazır) Camisi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye sınırları ötesinde, ecdat emaneti bir vakıf eserini ayağa kaldırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bosna'nın incisi olan Alaca Camisi için 5 yıl önce başlattıkları yeniden inşa çalışmasının bugün tamamlandığını ve çok başarılı olduğunu belirten Ertem, şöyle konuştu:

"Ne kadar başarılı bir çalışma olursa olsun, bugün ancak fotoğraflarda kalmış o eskimiş, eskidiği için kirlenmiş kapıyı geri getiremeyeceğiz. Duvarlarına serpiştirdiğimiz orijinal taşların hikayesi bizi daha çok heyecanlandıracak. Parmaklarımızla işaret edip, işte bu orijinal taşıydı diyerek duygulanacağız. Birebir aynısını duvarlarına yeniden yazsak bile hiçbiri Evliya Çelebi'nin kendi el yazısı olmayacak. Yani biz hiçbir zaman Alaca Camisi'ndeki o eski ruhu, havayı ve nefesi yakalayamayacağız.

Ama bir şey inanıyorum ki hepimizi mutlu edecektir. Alaca Camisi ayakta kaldığı ve içinde ibadet edilmeye devam edildiği sürece bu topraklarda geçmişte olduğu gibi barışın, dostluğun, kardeşliğin, anlayışın ve uzlaşmanın simgesi olarak hayatiyetini devam ettirecektir. Sadece bu amaç bile yapılan bu çalışmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor."

FOÇA HALKINA TEŞEKKÜR

Ertem, yüklenici firmaya ve Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla emeği geçenlere şükranlarını, anlayışı ve katkıları nedeniyle Foça Belediye Başkanı ve şehir halkına teşekkürlerini sundu. Ertem, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'e de teşekkür etti. Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Senaid Zaimoviç'e ayrıca teşekkürlerini sunan Ertem, "2013 yılında başladık, Mart 2014'te protokol imzaladık ve 30 Mayıs 2014'te taş koyma merasimini hep beraber yaptık. Bu ve Bosna Hersek’te yürüttüğümüz bütün işlerde Senaid Bey tek başına önümüzü açtı. Aramızda oluşturduğumuz iyi ilişkiler nedeniyle hangi eser olursa olsun çok çabuk karar vererek işe başlama ve bitirme başarısını birlikte gösterdik." diye konuştu.

BOSNALI BİNLERCE MÜSLÜMAN FOÇA'DA BULUŞTU

Sırplar tarafından 1992 yılında savaş başladığında kepçelerle yıkılan ve sadece temel taşlarından bazıları kalan Alaca Camisi'nin açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bosna Hersekli ilahi sanatçılarının ilahiler okuduğu törende, açılış konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen dua etti. Çift müezzin tarafından "mukabele ezanı" okundu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından caminin kapısını, 1992'de yıkılan caminin minaresinin düştüğü evde yaşayan ve oğullarını şehit veren aile anahtarla açtı. Camiye giren cemaat, öğle namazını kıldı.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç, Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Eric Nelson ve Foça Belediye Başkanı Radisav Maşiç katıldı.

Açılış töreni için Bosna Hersek'in çeşitli yerlerinden on binlerce Müslüman da Foça'ya geldi.

(AA)