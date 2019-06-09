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09 Haziran 2019 Pazar 16:35 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 16:35

Flying-V yolcularını kanatta taşıyacak

Flying-V yolcularını kanatta taşıyacak

Hollanda ulusal havacılık firması Royal Dutch Airlines (KLM) 'V' şeklindeki yakıt tasarrufu sağlayan bir uçak tasarımına fon sağlayacağını duyurdu.

Justus Bernard´ın hava taşımacılığının sürdürülebilirliğini artırması amacıyla tasarladığı Flying-V (Uçan-V), Delft Teknoloji Üniversitesi´nde geliştirildi. Flying-V´nin Airbus A250-900 modeline göre yüzde 20 daha az yakıt tükettiği belirtilen uçak, 314 kişilik yolcu kapasitesine ve 65 metrelik kanat genişliğine sahip. Bu yeni tasarımda koltuklar, kanat şeklindeki gövdede yer alıyor.

KLM CEO´su Pieter Elbers, KLM´nin son yıllar içinde gelişim gösteren sürdürülebilir havayolu taşımacılığı konusunda yaptığı açıklamada, "Delft Teknoloji Üniversitesi ile yaptığımız yenilikçi işbirliği ile gurur duyuyoruz, bu işbirliğinin sonucu hem KLM´nin stratejisine uygun, hem de sürdürülebilir havayolu taşımacılığında önemli bir kilometre taşı" dedi.

Delft Teknoloji Üniversitesi´nde proje lideri Roelof Vos, bu yeniliğin verimliliği artıracağını ve daha büyük ölçekli elektrikli uçaklar için teknolojilerin geliştirilmeye devam ettiğini belirtti.

(DHA)

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