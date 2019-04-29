Fırat Kalkanı'yla türkülere hasret bitti

Bülent ŞANLIKAN

Sanatçı, Yemen türküsünü dinlerken ağladığı için bir Türkmen ile 45 kişiden oluşan akrabalarının rejim askerleri tarafından götürüldüğünü ve bir daha haber alınamadığını söyledi. Fırat Kalkanı harekatı sonrası özgürce kendi müziklerini yapabildiklerini söyleyen Coşkun, “Jandarmalar düğün olan köylerimizde devriye gezerlerdi. Türkçe bir müzik duyduklarında düğünü basar ve gelinle damadı götürürler ya da yüklü bir para alarak ancak bırakırlardı. Bizim sazlarımızı kırarlardı” diye konuştu. Baba Esad dönemi ve oğul Esad döneminde özellikle baskıların tavan yaptığını kaydeden Coşkun, Türkçe müzik yapmanın yasak olduğunu, Türkmenlerin düğünlerine Arap sanatçıların getirilmesinin zorunlu kılındığını belirtti.

CERABLUS BİR ALGIYI KIRDI

Türkiye tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı operasyonu sonrası yüzyıllık baskının da sona erdiğini ifade eden ve yeniden özgürce müzik yapabildiklerini söyleyen Coşkun, Suriye rejiminin yüz yıllık yalanının da bu operasyona çöktüğünü hatırlattı. Türkmen, “Cerablusta sadece bizler değil Arap ve Kürtler de baskıdan kurtuldu. Cerablus’ta herkes Türk askerine sevgiyle bakıyor” dedi.