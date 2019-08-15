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  3. Finlandiya'da çalışanlar mesai saatlerini kendileri belirleyecek

Finlandiya'da çalışanlar mesai saatlerini kendileri belirleyecek

Finlandiya'da çalışanlar mesai saatlerini kendileri belirleyecek

Finlandiya’da önümüzdeki yıldan itibaren çalışanların mesai saatlerini kendilerinin belirleyebileceği yeni bir çalışma yasası yürürlüğe girecek.

2020 yılının başından itibaren uygulanmaya başlanacak Çalışma Saatleri Yasası ile çalışanlar, haftalık 40 saatlik mesailerinin en az yarısını nerede ve ne zaman kullanabileceğini belirleme hakkına sahip olacak.

Çalışanlar ayrıca iş ve sorumluluklarını aksatmadığı sürece çocuklarıyla ilgilenebilecek, spor salonuna gidebilecek ve tatil sürelerini uzatabilecek.

Weforum internet sitesinin aktardığına göre, mesai saatlerinde esneklik uygulaması ile ilgili 2011 yılında yapılan küresel bir anket sonucunda, Finlandiya’daki her 10 şirketin 9'u esnek çalışmaseçenekleri teklif etti.

Araştırmalar çalışanların işlerinin özel yaşamlarını kolaylaştırıcı şekilde düzenlenmesiyle çalışmadaki üretkenliği arttırdığı gösteriyor.

İstatiksel veri merkezi Statista’nın 2018 yılındaki araştırmasına göre de esnek çalışma saatleri en fazla işteki üretkenliği olumlu yönde etkiliyor.

Uluslararası İşyeri Grubunun 96 farklı ülkede 18 bin çalışanla yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 80'ninden fazlası esnek çalışma saatlerinin üretkenliklerini artırdığı yanıtını verdi. Katılımcıların yarısından fazlası da iş ile ilgili tatminkarlığı artırdığını ve çalışmalarında daha etkili olabildiklerini söyledi.

DHA

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