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  3. Finlandiya camiye el bombası atan saldırganı arıyor

Finlandiya camiye el bombası atan saldırganı arıyor

Finlandiya camiye el bombası atan saldırganı arıyor

Finlandiya'nın Espolo kentinde Kuzey Afrikalılara ait caminin avlusuna 2 adet ev yapımı el bombası atan kişinin polis tarafından arandığı duyuruldu.

Espolo Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırının 3 gün önce teravih namazı sırasında düzenlendiği ve olay yerinden araçla kaçan bir kişinin arandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganın 2 ev yapımı el bombasını camiye doğru attığı ve meydana gelen patlamada ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Başkent Helsinki'de 3 ay önce de bir caminin duvarına İslam'a yönelik nefret söylemi içeren yazılar yazılmıştı.

(AA(

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