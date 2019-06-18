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  3. Filistinlilerin evlerine Talmut bahçesi kurulacak

Filistinlilerin evlerine Talmut bahçesi kurulacak

Filistinlilerin evlerine Talmut bahçesi kurulacak

İsrail makamları Kudüs’ün İseviye beldesinde yaşayan Filistinlilere evlerinden çıkmaları yönünde uyarılar gönderdi.

Kudüs’teki İseviye beldesinde Yahudi Talmut bahçesi kurmak için 2 gün tanıdığı Filistinlilere evlerini boşaltma konusunda baskı yapılıyor. İnsan hakları ve mahkeme kararlarını hiçe sayan İsrail’in bu türden uygulamaları bir ilk değil. 

YENİ ADI "TRUMP TEPELERİ"

Kudüs Belediyesi daha önce de Mescidi Aksa’nın yakınındaki Silvan beldesinde benzeri bir proje için birçok Filistinlinin evini yıkmıştı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın adı, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşim birimine verildi. Yeni adıyla "Trump Tepeleri" 30 yıldır "Bruchim" adıyla biliniyor ve 10 kişilik bir nüfusa sahip.

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