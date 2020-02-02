Filistinli gruplar, ABD'nin sözde barış planına karşı 'Yüksek Ulusal Komite' kurdu

Ulusal ve İslami Güçler İzleme Komitesi, sözde barış planını görüşmek üzere Gazze'de toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Halk Direniş Komiteleri sözcüsü Muhammed el-Bıreym, kurulan Yüksek Ulusal Komite'nin, "tüm insani, hukuki, ahlaki değer ve kıstaslara sırt çeviren yeni yaklaşımın (sözde barış planı) oluşturduğu tehlikelerle mücadele planı geliştirmek için çalışacağını" söyledi.

Filistin halkının ve direniş gruplarının söz konusu plana karşı birleşmesi gerektiğine işaret eden Bıreym, planın iptal edilmesi için Filistin ve Arap halklarına, medya, diplomatik ve hukuki düzeyde acilen harekete geçme ve bu alanda uluslararası çalışmalara yatırım yapma çağrısında bulundu.

Bazı Arap ülkelerinin sözde barış planıyla ilgili açıklamalarını kınayan Bıreym, bu ülkelere, tavırlarını gözden geçirme ve planı reddeden diğer Arap ve İslam ülkelerinin safına katılma çağrısında bulundu.

Bıreym ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası kurumlardan, uluslararası kararlara muhalif olduğu için sözde barış planına karşı çıkmasını, Filistin yönetiminden de Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki halk direnişinin aktif hale getirilmesini istedi.

- TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

(Aa)