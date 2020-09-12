Filistin'e bir ihanet daha

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün önemli bir tarihi atılım daha. İki büyük dostumuz İsrail ve Bahreyn, bir barış anlaşması konusunda anlaştı” ifadesini kullandı. Bayreyn’in son 1 ayda İsrail ile barış anlaşması yapan ikinci Arap ülkesi olduğunun altını çizen Trump, ABD, Bahreyn ve İsrail’in anlaşmaya ilişkin yaptığı ortak açıklamayı da paylaştı: “İsrail ve Bahreyn’in ‘tam diplomatik ilişki kurma’ konusunda mutabık kaldı.” Filistin Kurtuluş Örgütü, Bahreyn’in İsrail ile normalleşme anlaşmasına “Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir” diyerek tepki gösterdi. Filistin yönetimi ise Manama’daki büyükelçiliğini geri çekti.

TRUMP’TAN İRAN’LA YENİ ANLAŞMA VAADİ



ABD Başkanı Donald Trump, “Kasım ayında yapılacak seçimi yeniden kazanırsam, ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma ‘çok hızlı’ bir şekilde imzalanacak” dedi. Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD’den oluşan ve P5+1 olarak adlandırılan ülkeler, Temmuz 2015’te İran ile uranyum zenginleştirmeyi azaltması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngören nükleer anlaşma imzalamıştı. Trump, 8 Mayıs 2018’de ABD’yi 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasından çektiğini açıklamıştı.