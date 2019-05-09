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Filistin halkı greve hazırlanıyor

Filistin halkı greve hazırlanıyor

Gazze'deki direniş grupları, Filistinlilerin İsrail tarafından zorunlu göçe tabi tutulmalarının 71. yılı nedeniyle 15 Mayıs'ta halkı genel greve çağırdı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71. yıl dönümüne denk gelen 15 Mayıs'ta genel grev yapılacağını açıkladı. Gazze'deki direniş gruplarının oluşturduğu Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gelecek çarşamba (15 Mayıs), tüm yaşam alanlarını kapsayacak genel grev günüdür. Tüm halkımızı buna tam uymaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Filistin halkına, Nekbe'nin 71. yılını anmak için Gazze'nin doğusundaki geri dönüş kamplarında başlayacak Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine geniş katılım sağlaması çağrısında bulunuldu. Gösterilerin barışçıl niteliğinin korunması istenen açıklamada, İsrail'e de göstericilere karşı herhangi bir müdahalede bulunmaması uyarısı yapıldı.

1948'DEN BERİ DİNMEYEN ACI: NEKBE

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık bir milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü. Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor. 

(AA)

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