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Filistin Devlet Başkanı Abbas: Suskunluk İsrail'e cesaret veriyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Suskunluk İsrail'e cesaret veriyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e karşı suskunluğun, bu ülkenin Filistin halkına karşı işlediği suçları artırmasına ve uluslararası hukuku ihlal etmesine cesaret verdiğini söyledi.

Filistin haber ajansının (WAFA) haberine göre ülkenin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'e karşı suskunluğun, bu ülkenin Filistin halkına karşı işlediği suçları artırmasına ve uluslararası hukuku ihlal etmesine cesaret verdiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ne yönelik tırmanan saldırıları kınayan Abbas, uluslararası toplumdan İsrail saldırılarına karşı Filistin halkının korunması için himaye talebinde bulundu.

Gazze Şeridi'nden dün sınırda keskin nişancı ateşi açılmış ve 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit olmuştu.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana yapılan barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 5 Filistinli şehit olmuş, 40 Filistinli de yaralanmıştı.

Atılan roketler nedeniyle de biri ağır olmak üzere 2 İsrailli yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.

(AA)

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