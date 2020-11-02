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  • Filistin Başbakanı Iştiyye'den İngiltere'ye çağrı: Bağımsız Filistin devletini tanıyın
02 Kasım 2020 Pazartesi 16:21 | Son Güncelleme:

Filistin Başbakanı Iştiyye'den İngiltere'ye çağrı: Bağımsız Filistin devletini tanıyın

Filistin Başbakanı Iştiyye'den İngiltere'ye çağrı: Bağımsız Filistin devletini tanıyın
AA

Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail devletinin kurulmasına giden sürecin en önemli kilometre taşı olarak gösterilen Balfour Deklarasyonu'nun 103. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Iştiyye, İngiltere'ye bağımsız Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in kuruluşuna giden süreci hızlandıran Balfour Deklarasyonu'nun yıl dönümünde İngiltere'yi bağımsız Filistin devletini tanımaya davet etti.

AA'da yer alan habere göre, Iştiyye, Ramallah'ta düzenlenen haftalık kabine toplantısında, Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasına giden sürecin en önemli kilometre taşı olarak gösterilen Balfour Deklarasyonu’nun 103. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'ye 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini tanıma çağrısı yapan Iştiyye, bu adımın Balfour Deklarasyonu nedeniyle Filistin halkının ödediği bedellere bir tazminat olarak atılması gerektiğini dile getirdi.

FİLİSTİN'DE İŞGALİN YOLUNU AÇAN BALFOUR DEKLARASYONU

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour, 2 Kasım 1917'de siyonizmin ünlü hamisi Lord Rothchild'e gönderdiği mektupta İsrail'in kurulmasına İngiltere'nin vereceği desteği açıkça ifade etmişti.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasının önünü açan en önemli gelişmelerden biri olmuştu.

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