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Filistin Başbakan Yardımcısı ilk kez Gazze'de

Filistin Başbakan Yardımcısı ilk kez Gazze'de

Filistin Başbakan Yardımcısı Ziyad Ebu Amr, yeni hükümetin kurulduğu nisan ayından bu yana ilk kez resmi ziyaret için Gazze Şeridi'ne geldi.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Başbakan Yardımcısı Ziyad Ebu Amr, Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştı." denildi.

Ebu Amr'ın Filistin hükümetinin kurulduğu 13 Nisan'dan bu yana ilk kez Gazze'yi ziyaret ettiği belirtiliyor.

Hamas, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, Muhammed Iştiyye başkanlığında kurulan Filistin hükümetinin meşruiyetten yoksun olduğunu ileri sürmüştü. 

Gazze'nin idaresini elinde bulunduran Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Fetih hareketinin, Iştiyye başkanlığındaki bu hükümeti kurmasının, ayrıştırma ve bölünmeyi pekiştirmeye dönük mevcut siyasetin bir tür devamı olduğu" ifade edilmişti. 

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

(AA)

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