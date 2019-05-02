Filipinler'deki Mavi Cami külliyeye dönüşüyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’in başkenti Manila’da harap durumda bulunan Mavi Cami'nin yeniden hayat bulması için iki etap olarak planlanan restorasyon çalışmalarının ilk bölümü tamamlandı.

İDDEF’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, restorasyonun ilk etabında 250 metrekarelik kütüphane, derslik, çalışma salonları, misafirhane ve yatakhane düzenlendi, akan çatılar onarıldı.

Mavi Cami'de yapılan ilk etap açılış törenine İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, İDDEF yetkilileri, cami görevlileri ve bölgede yaşayan Müslümanlar katıldı.

"Aynı anda 6 milyon kişi ibadet edebiliyor"

Burada konuşan Turan, Mavi Cami'nin külliyeye dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı anda 6 bin kişinin ibadet ettiği, yılda yarım milyon ziyaret alan Mavi Cami, başkent Manila’da yaşayan 250 bin Müslüman için de merkez cami durumundaydı. İstanbul’da Blue Mosque olarak bilinen Sultan Ahmet Cami ile Filipinler’de aynı ismi taşıyan Mavi Cami’nin manevi özelliklerini birleştirmek için harekete geçtik. Cami içerisindeki çok kötü fiziki şartlar altında ve atıl vaziyette bulunan misafirhane, hoca evi, yatılı eğitim merkezi, kütüphane, çalışma salonunu yenileyerek ilk etap onarım çalışmalarımızı bağışçılarımızın desteğiyle tamamladık."

Amaçlarının burayı ilim merkezine dönüştürmek olduğunu aktaran Turan, "Bunun için ilk olarak caminin fiziki şartlarını iyileştirmekle işe başladık. Medrese, misafirhane, yatakhane gibi çatısı akan bölümleri tamir ettirdik. Misafirhane, banyo ve tuvaletleri yenileyerek kullanılır hale getirdik. Manila’ya geldiğimizde otelde değil cami misafirhanesinde kaldık. Mavi Cami tüm bu çalışmalarla külliyeye dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

"Mavi Cami’nin külliyeye dönüşmesi için daha birçok adım atılacak"

Restorasyon çalışmalarının ikinci etap bölümünde genel onarım ile çevre düzenlemesinin yapılacağını belirten Turan, "Mavi Cami’nin külliyeye dönüşmesi için daha birçok adım atılacak. Medresede eğitim alan öğrencilerin kaldığı yatakhane için ranza yaptırdık ve öğrencilerin eğitim şartlarını daha da iyileştireceğiz. Ramazana sayılı günler kala camimizin temizlik ve tavan onarımı ile iç ve dış cephe boyasını yaptırdık. Ramazan ayında da iftar vereceğiz. Mavi Cami’de yaşantımıza dair ne varsa tüm sosyal, iktisadi ve manevi meselelerin konuşulacağı bir mekan olması için çalışacağız. Restorasyonunu tamamladığımız ve hizmete alınan bölümlerin Filipinler’deki Müslüman kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İDDEF'in, Filipinler’de eğitim çalışmalarının yanı sıra Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ülkenin güneyinde su kuyuları açarak insani yardım faaliyetlerinde bulunduğu bildirildi.

(AA)