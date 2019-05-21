Filipinler'de otobüs uçuruma düştü: 9 ölü

CNN Filipinler'de yer alan habere göre, polis yetkilileri yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüsün Albay kentinde uçuruma yuvarlandığını kaydetti. Otobüsün fren aksamındaki arıza nedeniyle kazanın meydana geldiğini belirten yetkililer, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Yaralıların Libon'da bir hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

AA