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07 Aralık 2020 Pazartesi 19:00 | Son Güncelleme:

Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem
DHA

Filipinlerin Sorsogon eyaletindeki Prieto Diaz bölgesinde, yerel saatle 22.30 sıralarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'den gelen son dakika haberine göre, Prieto Diaz bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Depremin yerin 30 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. 

Yerel medya, depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu.

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