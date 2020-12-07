Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'den gelen son dakika haberine göre, Prieto Diaz bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Depremin yerin 30 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

Yerel medya, depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu.