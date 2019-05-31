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31 Mayıs 2019 Cuma 15:59 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:59

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Davao Oriental bölgesine bağlı Pondaguitan'ın 42 kilometre güneydoğusu olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yerin 90,2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi alınamadı.

(AA)

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