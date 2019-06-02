02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:00
FETÖ'nün ABD'deki okulu kapatılıyor
FETÖ’nün Uluslararası Virginia Üniversitesi, vergilendirme sisteminde “alışılmadık uygulamalar” olduğu gerekçesiyle kapatılabilir.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD’de faaliyet gösteren Uluslararası Virginia Üniversitesi (VIU) kapanma yolunda. ABD Göçmenlik Çalışmaları Merkezi’nin açıklamasında, FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen Uluslararası Virginia Üniversitesi’nin (VIU) akreditasyonunun yakın gelecekte iptal edilebileceği bilgisi yer aldı. Öğrenci alımı, eğitim programı ve vergilendirme konularında eleştirilere tabi tutulan VIU’nun kapanabileceği, okulun vergilendirme sisteminde “alışılmadık uygulamaların” tespit edildiği vurgulandı.
Okulun Pensilvanya’da yaşayan FETÖ elebaşı Gülen’le bağları olduğu kaydedildi. Açıklamada, VIU’nun yanı sıra FETÖ’nün ABD’de birçok sözleşmeli okulu olduğuna işaret edildi.