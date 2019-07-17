Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6958
  • 6,3918
  • 257.325
  • 99786.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Lüks arabaların sahtelerini ucuza satan fabrika kapatıldı

Lüks arabaların sahtelerini ucuza satan fabrika kapatıldı

Lüks arabaların sahtelerini ucuza satan fabrika kapatıldı

Polis, Ferrari ve Lamborghini gibi araçların sahtelerini uygun fiyata üreten fabrikayı kapattı.

Brezilya'da polis, lüks araçların sahtelerini uygun fiyata üreten fabrikayı kapattı. Emniyetten yapılan açıklamada, Santa Catarina eyaletinde, Ferrari ve Lamborghini gibi lüks araçların sahtelerini üreten fabrikaya baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, fabrikanın sahibi baba ve oğlunun "sinai hakların korunması kanunu ihlal" suçlamasıyla gözaltına aldığı bildirildi. Fabrika sahiplerinin sahte araçları sosyal medyada 45 bin ila 60 bin dolar arasından satışa çıkardığı aktarılan açıklamada, baskında 8 kısmen tamamlanmış araç ile lüks araç rozetleri ve armalar bulunduğu ifade edildi. Baskının lüks araç üreticisi İtalyan şirketlerin şikayeti üzerine yapıldığı öğrenildi.

Söz konusu lüks araçların en ucuzu 200 bin dolardan alıcı buluyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!
Şeyma Subaşı ve sevgilisinden çok konuşulan tatil pozları
Megastar Tarkan'ın ses korkusu! Ameliyat sonrası kabus dolu günler
Demet Özdemir ile Can Yaman evden mi çıkartıldı?
Dolunay gecesi kaçış
<p>Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Barbaros Mahallesi Merkez Camii’nde imam olarak görev yap

Cami Bahçesini Lunaparka Çevirdi, Çocuklar Kur’an Kursuna Akın Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'de nadiren rastlanıyor... Sivas'ta görüntülendi!

Futbol dünyasının yıldızlarının yaşlılık halleri