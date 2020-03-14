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  3. Felaket Senaryosu! ABD'de koronavirüs nedeniyle 1 milyon 700 bin kişi ölebilir

Felaket Senaryosu! ABD'de koronavirüs nedeniyle 1 milyon 700 bin kişi ölebilir

Felaket Senaryosu! ABD'de koronavirüs nedeniyle 1 milyon 700 bin kişi ölebilir

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünya geneline yayılıp pandemi haline gelen koronavirüsle ilgili, ABD merkezli Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan değerlendirmede 'en kötü senaryo' üzerinde duruldu.

Çin'de ortaya çıkan ve pandemi haline gelen koronavirüsle ilgili, ABD merkezli Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan değerlendirmede 'en kötü senaryo' üzerinde duruldu. 

Euronews'te yer alan habere göre, bu senaryoya göre koronavirüs ABD'de nüfusun yüzde 65'ini enfekte edebilir ve 1 milyon 700 bin kişinin ölümüne neden olabilir.

The New York Times gazetesine göre CDC'nin geçtiğimiz haftalarda düzenlediği kapalı oturuma dünyanın farklı ülkelerinden epidemi uzmanları katıldı.

Toplantıda muhtemel senaryolar üzerinde tartışan epidemiyolojistler, salgının ABD'de nasıl yayılabileceği ve olası sonuçları konusunda A, B, C ve D planlarını çıkardı. ABD federal hükümetin resmi ajansı CDC, en kötü senaryoda virüs nedeniyle 160 ile 214 milyon insanın hastalanabileceğini öngördü.


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