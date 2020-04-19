Fedakâr doktora ırkçı kelepçe

Polisin kendisine orada ne işi olduğunu sorduğunu belirten Henderson, orada yaşadığını söylediğinde polis memurunun sinirlenerek kendisini kelepçelediğini, iteklediğini ve bunları maske takmadan yaptığını söyledi. Henderson, eşi Leyla Hussein’in evden çıkıp orada yaşadıklarını söylemesiyle kurtulabildi.