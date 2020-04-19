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  3. Fedakâr doktora ırkçı kelepçe

Fedakâr doktora ırkçı kelepçe

Fedakâr doktora ırkçı kelepçe

ABD'de Miami Üniversitesi Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olan siyahi doktor Armen Henderson, pandemi nedeniyle zor durumda kalan evsizlere ulaştırmak üzere evinin önündeki minibüse yardım kolileri yerleştirirken polis tarafından kelepçelendi.

Polisin kendisine orada ne işi olduğunu sorduğunu belirten Henderson, orada yaşadığını söylediğinde polis memurunun sinirlenerek kendisini kelepçelediğini, iteklediğini ve bunları maske takmadan yaptığını söyledi. Henderson, eşi Leyla Hussein’in evden çıkıp orada yaşadıklarını söylemesiyle kurtulabildi.


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