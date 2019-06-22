Fazla mesai felç ediyor!

16 sene boyunca 143 bin 592 kişi düzenli takip edildi. Haftada 1 gün fazladan 2 saat çalışanların felç geçirme oranının, uzun saatler çalışmayanlara göre 3 kat fazla olduğu kaydedildi. Çalışmanın kişilerin kalp ve damar sağlığına etkisini inceleyen bilim adamları, yılda en az 50 gün 10 saat ve üzeri çalışanların felç geçirme oranının daha yüksek olduğunu buldu. İngiltere’de kişiler haftada ortalama 42 saat, Fransa ve Belçika’da 39 saat ve Danimarka’da 37 saat çalışıyor.