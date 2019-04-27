Fas'ta düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 16 ölü
Fas'ta Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.
Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan haberde, göçmenleri taşıyan otobüsün Berkan kenti yakınlarında sulama kanalına devrilmesi nedeniyle 16 kişinin öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Haberde, olay bölgesine gelen ambulansların yaralıları Berkan'daki hastanelere sevk ettiği kaydedildi.
AA