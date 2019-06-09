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09 Haziran 2019 Pazar 10:17 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 10:17

Fas ve Fransa'dan 'Yüzyılın anlaşması' açıklaması: Ayrıntıları bilmiyoruz

Fas ve Fransa'dan 'Yüzyılın anlaşması' açıklaması: Ayrıntıları bilmiyoruz

Fas ve Fransa'nın dışişleri bakanları, ABD yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planına ilişkin ayrıntıları bilmediklerini belirtti.

Fas ve Fransa'nın dışişleri bakanları, ABD yönetiminin  "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planına ilişkin  ayrıntıları bilmediklerini söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, resmi temaslarda bulunmak üzere  ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın  toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin "Yüzyılın Anlaşması" planıyla ilgili ülkesinin  tutumuna  ilişkin sorusu üzerine Burita, söz konusu planla ilgili herhangi bir detaya vakıf  olmadığını belirterek ülkesinin bu plana ilişkin ayrıntıları öğrendikten sonra  tutumunu açıklayacağını dile getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da "Yüzyılın Anlaşması" olarak  nitelendirilen İsrail-Filistin barış planına ilişkin detaylara sahip olmadıklarını aktararak "Eğer bu plana dair bir bilgisi olan varsa bize de  anlatsın, teşekkür edelim." ifadesini kullandı.

(AA)

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