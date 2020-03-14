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Fas Ulaştırma Bakanı koronavirüse yakalandı

Fas Ulaştırma Bakanı koronavirüse yakalandı

Fas'ta, Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara koronavirüse yakalandı.

Fas'ın, Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.

AA'nın aktardığı habere göre, bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Amara bir Avrupa ülkesinden döndükten sonra baş ağrısıyla birlikte aşırı yorgunluk hissetti. Yapılan inceleme ve testler sonucu Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19'a rastlandı."

Açıklamada, bakanın gerekli tüm sağlık önlemlerinin alınmasının ardından 14 gün boyunca evinde kalacağı ve çalışmalarına bu şekilde devam edeceği kaydedildi.

Fas'ta, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 17 olarak açıklanmıştı.

Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin durumlarının stabil olduğu ve endişe edilecek bir husus bulunmadığı aktarılmıştı.


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