Fas, BM'nin Batı Sahra sorununu görüşmek üzere tarafları Cenevre'ye davet etmesine olumlu cevap verdi

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Fas'ın, BM Özel Temsilcisi Köhler'den Batı Sahra konusuyla ilgili bir davet aldığını belirtti.

Cenevre'de yapılacak yuvarlak masa toplantısına Cezayir ve Moritanya'nın da katılması yönünde BM'den davet gittiğini ifade eden Halfi, söz konusu iki ülkeye gönderilen davete binaen ülkesinin görüşmelere katılım sağlaması yönünde olumlu cevap verdiğini dile getirdi.

Hükümet Sözcüsü Halfi, son olarak Batı Sahra sorununda Fas'ın egemenliği çerçevesinde özerklik teklifi dışında bir çözüm bulunmadığını da vurguladı.

Geçen eylül ayı sonlarında, Köhler'in Fas, Cezayir, Polisario Cephesi ve Moritanya'yı, 4-5 Aralık tarihlerinde Batı Sahra sorununu görüşmek üzere Cenevre'ye davet ettiği haberleri yer almıştı. Polisario Cephesi'nden de görüşmelere katılacağı konusunda açıklama yapılmıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hala devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor. Polisario Cephesi, 1991 yılında Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

(AA)