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Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor

İsrail polisinin eşlik ettiği 500'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 519 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan girerek Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Gruplar halinde Harem-i Şerif'in avlusunda dolaşan fanatik Yahudiler, daha sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldı.

Geçen cuma günü başlayan ve 27 Nisan sabahına kadar devam edecek olan Musevilerin Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlarda artış olduğunun altı çizilen açıklamada, pazartesi gününden bu yana bin 500'den fazla fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e girdiği aktarıldı.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

(AA)

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