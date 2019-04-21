Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

x

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden alınan bilgiye göre, 167 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan girerek Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Polis eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusunda dolaşan fanatik Yahudilerin, Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla Talmudik ayinler yaptığı belirtildi.

 Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbedeye neden oluyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet haklarının olduğunu öne sürüyor. 

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi özelliğini taşıyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hatice Demet Akalın'a ateş püskürdü
Oğlunu kaybeden Eşref Kolçak zor günler geçiriyor
Serenay Aktaş ve Hakan Sabancı yeniden bir arada
Nilperi'nin Bebek'te gece yürüyüşü
Sinan Akçıl'ın eski sevgilisinden evliliğe ilk yorum
Bitkiler kuşkusuz ki görüntüleri ile bulundukları ortama güzellik katıyor. Bu güzelliği sıra dışı bi

Bitkilere şekil verirken eziyet mi ediyoruz?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ölüme ramak kala genç kızı polis kurtardı