Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7368
  • 7,3003
  • 350.572
  • 89552.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Facebook'tan teyit fonuna destek

Facebook'tan teyit fonuna destek

Facebook'tan teyit fonuna destek

Facebook, Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) ile birlikte Türkiye'de doğruluk kontrolü kuruluşu Doğruluk Payı'na finansal destek sağlayacak.

Facebook, virüsle ilgili paylaşılan yanlış bilgilerin önüne geçmek amacıyla Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) ile birlikte hayata geçirdiği hibe programı kapsamında, Türkiye’de doğruluk kontrolü kuruluşu Doğruluk Payı’na finansal destek sağlayacak. Koronavirüsle ilgili paylaşılan asılsız haberlerin önüne geçmek amacıyla 1 milyon dolarlık bir hibe programı hayata geçirilmişti. 


85 Yaşındaki Osman Amca kuzusunu bağışladı...

85 Yaşındaki Osman Amca kuzusunu bağışladı...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Artvin Borçka'da koronavirüs nedeniyle karantina başladı! 15 gün sürecek

AK Parti MYK, video konferans ile toplandı