Facebook'tan teyit fonuna destek

Facebook, virüsle ilgili paylaşılan yanlış bilgilerin önüne geçmek amacıyla Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) ile birlikte hayata geçirdiği hibe programı kapsamında, Türkiye’de doğruluk kontrolü kuruluşu Doğruluk Payı’na finansal destek sağlayacak. Koronavirüsle ilgili paylaşılan asılsız haberlerin önüne geçmek amacıyla 1 milyon dolarlık bir hibe programı hayata geçirilmişti.