Facebook'tan teyit fonuna destek
Facebook, Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) ile birlikte Türkiye'de doğruluk kontrolü kuruluşu Doğruluk Payı'na finansal destek sağlayacak.
Facebook, virüsle ilgili paylaşılan yanlış bilgilerin önüne geçmek amacıyla Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) ile birlikte hayata geçirdiği hibe programı kapsamında, Türkiye’de doğruluk kontrolü kuruluşu Doğruluk Payı’na finansal destek sağlayacak. Koronavirüsle ilgili paylaşılan asılsız haberlerin önüne geçmek amacıyla 1 milyon dolarlık bir hibe programı hayata geçirilmişti.