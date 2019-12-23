F-35'in motoru için 455 milyon dolarlık yeni sözleşme

TM Dijital Haber Merkezi

United Technologies Corporation'a bağlı bir kuruluş olan Pratt & Whitney (P&W) Amerikan havacılık ve uzay şirketi F-35 Lightning II’nin üç türevine de güç veren F135 tahrik sistemleri için bir üretim sözleşmesi aldığını açıkladı.

P&W ayrıca, bu haziran ayında 3,24 milyar dolar değerinde 233 adet F-35 motoru ve ekim ayında 5,7 milyar dolarlık 332 adet F-35 motoru için sözleşme imzalamıştı. Ekim ayında imzalanan 5,7 milyar dolarlık 332 adetlik sipariş bugüne kadarki en büyük F135 motoru üretim sözleşmesi olmuştu.

Yapılan anlaşmada P&W, 32 adet F-35 motorunu ABD Deniz Kuvvetleri'ne 2022 yılına kadar tamamlamayı vaat ediyor.