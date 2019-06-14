F-35 hataları, ABD medyasında: 400 milyar dolara mal oldular, ama savaşamıyorlar

Japonya'da düşen uçağının ardından kusurları gündeme gelen F-35 hayalet savaş uçakları, ABD'nin önde gelen haber sitelerinden The Daily Beast tarafından mercek altına alındı.

Sputnik'in aktardığı bilgiye göre "Amerika, 400 milyar dolara mal olan ama savaşamayan hayalet uçaklarla çıkmaza saplandı" başlığını taşıyan haberde, F-35'lerin daha önce bildirilmemiş birinci dereceden kusurları bulunduğunu, bunların pilotun görevini tamamlamasını engelleyebileceği belirtildi.

"ANİDEN KONTROLDEN ÇIKABİLİR"

"İşte size bugüne dek kamuoyunun bilmediği bir şey: ABD ordusunun yeni F-35 hayalet savaş uçaklarından biri, düşman saldırısını savuşturmak için dik açıda yükselmek zorunda kalırsa, tasarım kusurları yüzünden aniden kontrolden çıkabilir ve düşebilir" bilgisini paylaşan The Daily Beast, şöyle devam etti:

"F-35'in bazı versiyonlarının ses üstü hıza çıkmaya çalışırken kuyruklarında erime meydana geliyor ya da radara yakalanmama özelliği veren pahalı kaplamaları dökülüyor."

Tarihteki en büyük ve en pahalı silah programlarından biri olan Pentagon'un 400 milyar dolarlık F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) programının 10 yıldan uzun bir süredir ertlemeler, kabaran faturalar, tasarım sorunları ve teknik arızalar yüzünden eleştirildiğini hatırlatan The Daily Beast, üstüne üstlük daha önce sadece üretici Lockheed Martin, ABD ordusu ve alıcı yabancı ülkelerin bildiği yeni kusurların çarşamba günü Defense News tarafından kaleme alındığına dikkat çekti.

A İYİ, B VE C SORUNLU

Buna göre Hava Kuvvetleri'nin F-35A'sı son kusurlardan azade gibi gözükürken Deniz Piyadeleri'nin dik inen F-35B'si ve Donanma'nın uçak gemilerine uyumlu F-35C'si birinci dereceden, yani pilotun görevini tamamlamasını engelleyebilen eksik noksanlardan mustarip.

DÜŞMESİNLER DİYE UÇUŞ KISITLAMALARI GETİRİLDİ

Defense News'a göre 2011'de F-35B ve F-35C'nin Mach 1.3 ve Mach 1.4 hızıyla gittiği deneme uçuşları yapıldı. F-35B'in hayalet kaplamasında kabarma ve aşırı hararet meydana geldi. F-35C'de gelmiş geçmiş en güçlü savaş uçağı motorlarından biri kabul edilen Pratt & Whitney'deki aşırı ısınmadan kaynaklı yapısal hasar oluştu. ABD ordusu benzeri hasarların oluşmasını sınırlandırmak için pilotlata bir dakikadan uzun sesten yüksek hızda uçmamaları talimatını verdi.

'ÇÖZÜM BULDUK' AÇIKLAMASI

The Daily Beast'in soru yönelttiği ilgili taraflardan Hava Kuvvetleri Hava Muharebe Komutanlığı kendi F-35 versiyonuna güven bildirdi. Açıklamada "F-35 konuşlama planları değişmemiştir. ABD'nin hava muharebesi üstünlüğünde elzem rol oynayan F-35'in kabiliyet ve performansına çok güveniyoruz" denildi.

ABD ordusu ve Lockheed, Defense News'ın ifşa ettiği tüm sorunların olası çözümlerini belirlediklerini savundu. Defense News'a yeni kaplamanın ısınma hasarını en aza indirgeyeceği, uçuş kontrol yazılımının düzeltilmesinin manevra sırasında düşme riskini hafifleteceğini söyleyen Lockheed Başkan Yardımcısı Greg Ulmer, "Bu sorunların çözülmesini ya da düzeyinin azaltılmasını bekliyoruz" dedi.