08 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 08:00
Eylül ayında dünyaya çarpabilir
1975 yılında kurulan ve dünyanın en önemli uzay ve havacılık kurumlarından biri olan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) korkutan bir açıklama yaptı.
Yetkililer 2006 QV89 adı verilen futbol sahası büyüklüğünde bir meteorun bu yıl içerisinde Dünya’ya çarpma ihtimalinin olduğunu duyurdu. Yetkililer yaklaşık 50 metre çapındaki gök taşının 9 Eylül 2019’da Dünya’ya çarpabileceğini duyurdu. Yapılan modelleme ve simülasyonda meteorun Dünya’ya çarpma ihtimali olduğu vurgulanırken, bunun ihtimalinin 7.000’de 1 olduğu açıklandı. Catalina Uzay Araştırmaları tarafından 29 Ağustos 2006’da keşfedilen meteorun Dünya’ya çarpması durumunda çok ciddi bir hasar meydana gelebileceği belirtildi.