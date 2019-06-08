Eylül ayında dünyaya çarpabilir

Yetkililer 2006 QV89 adı verilen futbol sahası büyüklüğünde bir meteorun bu yıl içerisinde Dünya’ya çarpma ihtimalinin olduğunu duyurdu. Yetkililer yaklaşık 50 metre çapındaki gök taşının 9 Eylül 2019’da Dünya’ya çarpabileceğini duyurdu. Yapılan modelleme ve simülasyonda meteorun Dünya’ya çarpma ihtimali olduğu vurgulanırken, bunun ihtimalinin 7.000’de 1 olduğu açıklandı. Catalina Uzay Araştırmaları tarafından 29 Ağustos 2006’da keşfedilen meteorun Dünya’ya çarpması durumunda çok ciddi bir hasar meydana gelebileceği belirtildi.