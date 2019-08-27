Evlendikten dakikalar sonra öldüler

Kaza sırasında gelinlik ve damatlık içinde olduğu belirtilen çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini nikahlarını kıyan hakim duyurdu. Morgan ile Boudreaux’nun “çocukluk aşkı” olduğunu kaydeden Orange Polis Şefi Keith Longlois, çiftin nikahlarını meşhur sulh hakimi Joy Dubose-Simonton’a kıydırdığını belirtti. Damadın annesi LaShawna Morgan “Yavrularımın ölmesini izlemek zorunda kaldım” diye konuştu.