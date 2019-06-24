Evini çalacaklardı

Oscar’lı oyuncu Halle Berry’nin Los Angeles’taki evi bir hırsızın hedefi oldu. 59 yaşındaki Ronald Eugene Griffin, 52 yaşındaki ABD’li yıldızın mülkü için kendisine aitmiş gibi sahte tapu düzenledi. Çilingir yardımıyla evin kilitlerinden birini değiştirmeye yeltenen hırsız, evin çalışanları tarafından fark edildi. Çalışanlar, Griffin’in evin yeni sahibi olduğunu iddia ettiğini söylediler. Polise evin çalışanlarının mülküne izinsiz girdiğini söyleyen Griffin, hazırladığı sahte tapuyu göstererek evin sahibi olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Tapunun sahte olduğunun anlaşılmasıyla birlikte Griffin sahte teminat senedi hazırlama ve hırsızlığa kalkışma suçlamalarıyla tutuklandı.

TEK NEDENİ: ÇOK BEĞENMİŞ

Halle Berry, Griffin’i tanımadığını ve evinde bulunması için kesinlikle izin vermediğini söyledi. Polise göre Griffin, mülkün ünlü oyuncuya ait olduğunu bilmiyordu. Evi beğendiği için o mülkü hedeflemişti. Oyuncu ve eski güzellik kraliçesi Halle Berry’nin başına gelen son olay, hırsızlıkta yeni bir boyut olarak yorumlandı.