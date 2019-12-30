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Evine getirdiği obüs mermisi patladı: 5 ölü

Evine getirdiği obüs mermisi patladı: 5 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bir adamın evine getirdiği obüs mermisi patladı. Patlama sonucu, aynı aileden 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC ordusunun ayrılıkçılara yönelik büyük çaplı operasyon yürüttüğü doğu bölgesinde, Kuzey Kivu eyaletine bağlı Lubero kentinin Munoli köyünde yaşayan bir adam yerde bulduğu obüs mermisini evine getirerek uğraşmaya başladı.

Lubero Bölge Yöneticisi Richard Nyembo's Nyembo, yaptığı açıklamada, ismi belirtilmeyen şahsın elindeki merminin patlaması sonucu aynı evde yaşayan 5 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

1 KASIM'DA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Nyembo, Lubero bölgesinin, uzun süredir ayrılıkçı grupların saldırılarına sahne olduğunu belirtti.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı 1 Kasım'da geniş çaplı operasyon başlatan ordu, Ruandalı ayrılıkçı grupları hedef almaya başlamıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA


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