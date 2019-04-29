Everest'te son 15 günde 3 ton çöp toplandı

"Himalayan Times"ın haberine göre, Turizm Genel Müdürü Dandu Raj Ghimire, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nepal hükümeti tarafından "Sagarmatha Temizlik Kampanyası"nın başlatıldığı 14 Nisan'dan bu yana Everest'te 3 ton katı atık toplandığını bildirdi.

Nepal ordusuna ait helikopterlerle toplanan çöplerin 2 tonunun, imha edilmek üzere Okhaldhunga bölgesine, 1 tonunun ise başkent Katmandu'ya taşındığını belirten Ghimire, ekiplerin temizlik kampanyası için Everest Ana Kampı'na ulaştığını ve kendilerine yiyecek, su, barınak gibi tüm gerekli şeylerin tedarik edildiğini ifade etti.

Diğer yandan Ghimire, ekiplerin, Ana Kamp'ta yürütülen temizlik sırasında, dağda hayatını kaybeden 4 kişinin cesedinin yerini tespit ettiğini dile getirdi.

Turizm dairesi, kampanya için 23 milyon Nepal Rupisi harcanmasını öngörüyor.

Dünyanın zirvesi Everest Dağı, Nepal ile Çin sınırı arasında yer alıyor.

(AA)