Trump'a ağır darbe! Evde Tek Başına filminden sahnesini kestiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Evde Tek Başına (Home Alone) serisinde rol almayı "Onur" diye tanımlamasından sadece birkaç gün sonra; Kanada'da ulusal yayın yapan CBC, Noel için yayınlandığı filmde söz konusu sahneleri kesti.

"8 DAKİKALIK BÖLÜM KESİLDİ"

Durumun fark edilmesi ve artan tepkiler üzerine CBC televizyonu yetkilisi Chuck Thompson açıklama yaptı ve filmden sekiz dakikalık bir bölümün çıkarıldığını söyledi.

"REKLAMLARA YER AÇMAK İÇİN"

Trump'ın sahnesinin çıkarılışının siyasi amaç taşımadığını savunan Thompson "Televizyona uyarlanan filmlerde genellikle olduğu üzere, Evde Tek Başına 2 de format çerçevesinde reklam süresine yer açılması için kısaltıldı" dedi.

BAŞKAN OLMADAN ÖNCE YAPILDI

Kanal bu kesintinin, 120 dakikalık filmde reklamlara yer açmak amacıyla, üstelik de Trump başkan olmadan önce yapıldığını söyledi.

"FİLM ÇOK BÜYÜK SÜKSE YAPMIŞTI"

24 Aralık'taki Noel arefesinde Trump, ordu mensuplarıyla yaptığı bir telekonferansta 1992'deki devam filminden bahsetmişti. ABD Başkanı en sevdiği Noel filminin sorulması üzerine Evde Tek Başına 2'ye değinmiş ve "Özellikle Noel döneminde birçok insan bundan bahsediyor. Kibarca ifade etmek gerekirse, o zamanlar biraz daha gençtim. Bunu yapmak bir onurdu. Açıkçası (film) çok büyük sükse yapmıştı. Büyük bir Noel süksesiydi, en büyüklerinden biriydi. Dolayısıyla böyle bir filmde bu şekilde yer almak bir onur. Başarıyı her zaman görmek istersiniz" demişti.