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30 Mayıs 2019 Perşembe 13:46 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:59

Evangelist papaz sandığı değil göğü işaret etti: Trump seçilmiş kişi

Evangelist papaz sandığı değil göğü işaret etti: Trump seçilmiş kişi

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden alınmasına dair tartışmalar devam ederken, bir papaz bunun asla olmayacağını çünkü Trump’ın Tanrı tarafından seçildiğini savundu.

Sağ görüşü savunmasıyla bilinen Papaz Robert Henderson, Trump’ı karşı olanların aslında Tanrı’yla savaştığını, çünkü Trump’ın Tanrı tarafından seçildiğini öne sürdü. Henderson, televizyonda yaptığı misyonerlik programlarıyla ve suç kaydıyla bilinen evangelist Jim Bakker’e röportaj verdi. Henderson, “Trump, Tanrı’nın tercihi. Onu göndermek için bütün bir gün çalışabilirler, ama göndermeyecekler. Tanrı dedi ki, ‘Onu başkan olarak belirledim’. Mücadele edebilirler, lanetleyebilirler ve istedikleri her şeyi yapabilirler; sorun şu ki Tanrı’ya karşı savaşıyorlar” dedi.

TRUMP’I RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Papaz, 2016 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde mart ayında Trump ile ilgili bir rüya gördüğünü de söyledi. Papazın anlattığına göre rüyasında Trump, kendisinden kampanyasına destek olması için ‘cennetin sarayına başvurmasını ve zaferi kesinleştirmesini istedi. Rüyaya göre, Tanrı papaza Donald Trump’ın başkan seçileceğini "müjdelemiş". Trump, ABD’deki desteğinin önemli bir kısmını Beyaz evangelistlerden alıyor. Pew tarafından yapılan bir araştırmaya göre bu kesimin yüzde 69’u Trump’ı destekliyordu. Bu oran başkanlığı döneminde ise yüzde 78’e yükseldi.

MUELLER RAPORUNUN YANKILARI SÜRÜYOR

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu. Mueller raporunun sonuçlarında direkt olarak bir kanıt sunmamış, Trump'ın kesin olarak 'suçlu veya suçsuz' olduğu hakkında bir karar bildirmemiş ve buna Kongre'nin karar vermesi gerektiği sonucuna varmıştı. Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın adaleti engellemeye çalıştığını iddia ediyor.

(Sputnik News)

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