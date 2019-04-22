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Eurovision'da San Marino'yu temsil edecek

Eurovision'da San Marino'yu temsil edecek

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Dans Teknik Kurulu Başkanı Serhat Hacıpaşalıoğlu, Türkiye'nin katılmadığı 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda San Marino'yu temsil edecek.

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Türkiye'nin katılmadığı 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda San Marino'yu temsil edecek Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Dans Teknik Kurulu Başkanı Serhat Hacıpaşalıoğlu, "Türk bayrağı Tel Aviv'de sahnede olacak." dedi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de mayıs ayında yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması’nda San Marino’yu ikinci kez temsil edecek Serhat Hacıpaşalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "3 yıl önceki yarışmada da San Marino'yu temsil etmiştim. Bir Türk'ün yabancı bir ülkeyi temsil etmesi ilkti. Bu da ikinci olarak tarihe geçiyor." diye konuştu.

Söz ve müziği kendisine ait olan "Say na na na" isimli şarkıyla yarışacağını ifade eden Serhat Hacıpaşalıoğlu, bütün çalışmalarında olduğu gibi yine uluslararası bir ekiple hazırlandığını belirtti.

Serhat Hacıpaşalıoğlu, San Marino'nun 3 yıl önce "Je M’adore" şarkısıyla kendisini fark ederek Eurovision'da yarışması için teklif getirdiğini aktardı.

64. Eurovision Şarkı Yarışması'na 10. kez katılması nedeniyle San Marino'nun bu organizasyona ayrıca önem verdiğini vurgulayan Hacıpaşalıoğlu, şunları söyledi:

"Bunu büyük bir şekilde kutlamak istediklerini ifade ettiler. 2016 yılında ortak çalışmamız son derece başarılı geçti. Aslında albümüm çıkacağı için biraz yoğun olduğum döneme denk geldi ama daha sonra 'Neden olmasın? İyi bir şarkı olduğu takdirde katılabilirim.' dedim. Şarkıyı da ben yazdım ve içim rahat."

"Türkiye kendi ülkem"

Çok iyi bir şarkısı olduğunu belirten Serhat Hacıpaşalıoğlu, "Finale çıkacağımı düşünüyorum. Şarkım şu anda pek çok ülkede favori gösteriliyor." diye konuştu.

Eurovision şarkı yarışmasının sadece müziğin değil ülkelerin yarıştığı bir platform olduğuna dikkati çeken "Dolayısıyla San Marino küçük nüfusuyla etkin bir ülke değil. Bunun sonuçlara nasıl yansıyacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’den alacağı desteğin başarısı açısından belirleyici olacağını dile getiren Serhat Hacıpaşalıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye kendi ülkem, bunun çok iyi bilinmesini istiyorum. Türk bayrağını, 3 yıl önce de Eurovision'da çıkaran bir sanatçıyım. Türkiye resmi olarak yarışmasa da ben 2 ülkenin sorumluluğunu taşıdığımın çok iyi bilincindeyim. Resmen San Marino’yu temsil etsem de Türkiye de benimle bu yarışmada temsil edilecek."

"Bir Türk'ün başarısı hepimizin başarısıdır"

Avrupa ve Avustralya'da yaşayan Türklerin desteğini beklediğini dile getiren Serhat Hacıpaşalıoğlu, "Bir Türk'ün başarısı hepimizin başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk bayrağı Tel Aviv'de sahnede olacak." ifadesini kullanan Serhat Hacıpaşalıoğlu, "Bu duygunun Avrupa ve Avustralya’da yaşayan Türkler tarafından paylaşılması, onların desteği ve oyları beni çok mutlu edecektir. Öncelikle Türk olduğumu ve başka bir ülkeyi temsil ettiğimi belirtmek istiyorum. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)

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