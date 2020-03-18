Eurovision şarkı yarışması koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Eurovision şarkı yarışması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle dünya üzerindeki çok sayıda spor, kültür organizasyonları iptal edildi.
Bu kapsamda bir iptal kararı da küresel çapta olan Eurovision şarkı yarışması için alındı.
Eurovision'un resmi sayfasından yapılan açıklamada, 12-16 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılması planlanan yarışmanın Kovid-19 sebebiyle 2020 yılında yapılmayacağı duyuruldu.
Açıklamada, Eurovision'un 2021'de kaldığı yerden devam etmesinin planlandığı kaydedildi.