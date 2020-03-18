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Eurovision şarkı yarışması koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Eurovision şarkı yarışması koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Eurovision şarkı yarışması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya  yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle dünya üzerindeki çok sayıda spor, kültür organizasyonları iptal edildi.

Bu kapsamda bir iptal kararı da küresel çapta olan Eurovision şarkı yarışması için alındı.

Eurovision'un resmi sayfasından yapılan açıklamada, 12-16 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılması planlanan yarışmanın Kovid-19 sebebiyle 2020 yılında yapılmayacağı duyuruldu.

Açıklamada, Eurovision'un 2021'de kaldığı yerden devam etmesinin planlandığı kaydedildi.


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