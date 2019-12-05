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Etiyopya'da keçiler tarafından keşfedildi

Etiyopya'da keçiler tarafından keşfedildi

Bir efsaneye göre 9. yüzyılda Kaldi adlı bir keçi çobanı garip bir ağacın meyvelerini yiyen keçilerini gördü ve tüm gece nasıl uyanık kaldıklarını ve enerji dolu olduklarını gördü.

Çoban bir grup keşişe haber verdi ve keşişler bu meyveden, kendilerini ibadet sırasında uyanık tutacak sıcak bir içecek yapabileceklerini gördüler. 15. yüzyıl itibariyle Yemen’de kahve yetiştiriliyordu. Bir yüzyıl sonra, İran, Mısır, Suriye ve Türkiye’de tanındı. Etiyopya’dan çıkan kahve birçok kültürün parçası oldu. Kahve sadece evlerde değil, kamuya açık kafelerde veya kahvehanelerde içilmeye başlandı ve bunlar ilk olarak Ortadoğu’da görüldü.


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