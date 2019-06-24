Etiyopya'da kalkışma üst düzey isimleri aldı

Etiyopya’nın kuzeyindeki Amhara eyaletinde, silahlı bir paralı asker grubu yerel hükümeti devirmek için darbe girişiminde bulundu. Kısa sürede bastırılan darbe sonrası açıklama yapan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Genelkurmay Başkanı General Seare Mekonnen’in evindeki korumaları tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Eyalet başkanı Ambachew Mekonnen’in de öldüğü açıklandı. Başbakan ayrıca bazı “yetkililerin” bir toplantı sırasında meslektaşları tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Darbe girişiminin iç savaş başlatmayı amaçladığını dile getiren Tilahun, çok sayıda darbecinin gözaltına alındığını belirtti. Tilahun, “Gelen ilk bilgiler, darbe girişiminin eyaletin güvenlik şefi Asaminew Tsige tarafından yönetildiğine yönelik” dedi.

İNTERNET KESİLDİ

Ülke genelinde internet kesildiği için iletişimde zorlanıldı. Amhara etnik grubunun ana vatanı olarak bilinen eyalet, ülkenin nüfusu en fazla olan ikinci bölgesi. Amharalar ve Gumuz etnik grupları arasında toprak meselesinden çıkan çatışmalar nedeniyle geçen ay bölgede onlarca kişi yaşamını yitirmişti. Başbakan Abiy ise, ordu içindeki isyan dalgasını durdurmakta zorlanıyor.