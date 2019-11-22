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Etiyopya-Burundi uçağında bomba paniği

Etiyopya-Burundi uçağında bomba paniği

Etiyopya Havayolları'na ait bir uçağın Burundi'nin başkenti Bujumbura'ya inişi sırasında yolculardan birinin kendini tuvalete kilitleyerek üzerinde bomba olduğunu söylemesi panik ve korkuya neden oldu.

İlk olarak uçakta mahsur kalan yolculardan birinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ortaya çıkan olayın ardından hava yolu şirketi açıklama yaptı.

Açıklamada, kontrol edilmesi zor bir yolcunun sahte bombayla tehditlerde bulunması sonrası uçakta istenmeyen durumların yaşandığı belirtilerek, tüm yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği, söz konusu kişinin de polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Üzerinde bomba olduğunu söyleyen kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. 

AA

 


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