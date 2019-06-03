Etiyopya, İslam ve Osmanlı tarihine ilişkin eserlerine TİKA'dan destek

Etiyopya, İslam ve Osmanlı tarihine ilişkin eserler, Harar kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonu yapılan Osmanlı'nın asırlık konsolosluk binasındaki kültür merkezinde sergilenecek.

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya Kültür Bakanlığıyla yapılan anlaşma kapsamında Addis Ababa, Harar ve Mekele'de çeşitli projeler başlattı. Bu kapsamda eğitim ve kültür faaliyetleri çerçevesinde "Sherif Harar City Museum"da bulunan çok sayıda İslam ve Osmanlı tarihine ilişkin Kuran'ı Kerim, fıkıh, tefsir, el yazması eserler ve kitabeler vakıf tarafından devralınarak, Harar'da açılacak kültür merkezinde sergilenip, dijital ortama aktarılacak.

Türkiye Maarif Vakfı Etiyopya Direktörü Levent Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce Türkiye ile Etiyopya arasında, kültür ve eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında anlaşma imzalandığını hatırlattı.

Vakıf olarak Etiyopya'da eğitimin gelişmesi konusuna projeler hazırladıklarını belirten Şahin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya ile ilişkilerin gelişimine önem verdiğini ifade etti.

Şahin, Türkiye'nin, Etiyopya'nın tarihi ve kültürünün korunmasına ilişkin destek çalışmaları yürüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Harar'da, Addis Ababa'da ve Mekele'de çalışmalar yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda okullar, kültür ve dil merkezleri işletmeye başladık. Bu çalışmalar kapsamında Harar'da Şerif Müzesi uzun yıllardır Kültür Bakanlığı kapsamında faaliyet göstermekte. Müzenin sahibi Abdullah Ali Şerif'in gayretleriyle çok sayıda kitabe, Kur'an-ı Kerim ve yüzyıllara dayanan bir arşiv burada toplanmış ve burada muhafaza edilmeye çalışılıyor. Buradaki bir çok eser dijital ortama aktarılmış. Sherif Harar City Museum bulunan bazı eserleri, kitabeleri, Kur'an-ı Kerim'leri Türkiye Maarif Vakfı Kültür Merkezimize devralarak TİKA tarafında restorasyonu yapılan Osmanlı'nın konsolosluk binasındaki kültür merkezinde sergileyeceğiz. Bu eserlerin hem korunmasını hem de gelecek nesillere aktarımı sağlamış olacağız."

TÜRKİYE'NİN DESTEKLERİ BİZİ MEMNUN EDİYOR

Sherif Harar City Museum sahibi Abdullah Ali Şerif de 30 yıl önce tarihi bir evi müzeye dönüştürerek Etiyopya, İslam ve Osmanlı tarihine ilişkin çok sayıda eseri büyük çabalarla toplayıp bir müze oluşturduğunu söyledi.

Müzede çok sayıda eser sergilediğini, bunların bazılarını da dijital ortama aktardığını anlatan Şerif, şunları kaydetti:

"5 çocuk ve 14 torun sahibiyim, yıllardır koleksiyonculuk yapıyorum. Müzede tarihimizi anlatan yüzlerce eser yer alıyor. Kıyafetler, tarımsal enstrümanlar, dokuma ürünleri ve çok sayıda antika eşyamız var. Bunun yanında paha biçilmez el yazması eserlerle, Osmanlı döneminden kalma aletler, madeni paralar, mühürler, kitabeler, el yazması eserler var. Bunların çoğunu kendi ellerimle ciltledim. Burada İslam tarihi anlatan çok sayıda eser bulunuyor. Bunların bazılarını dijital ortama aktardım. Fakat bunların muhafazası çok zor oluyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye Maarif Vakfının açtığı kültür merkezinde bunları daha sağlıklı bir ortamda korumaya devam edeceğiz inşallah."

(AA)