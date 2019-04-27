Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Etiyopya eski Cumhurbaşkanı Gidada öldü

Etiyopya eski Cumhurbaşkanı Gidada öldü

Etiyopya eski Cumhurbaşkanı Gidada öldü

Etiyopya eski Cumhurbaşkanı Negasso Gidada, tedavi gördüğü Almanya’da hayatını kaybetti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gidada’nın ailesi ve Etiyopya halkına başsağlığı dileyerek, eski lider için devlet töreni hazırlıklarının başladığını ifade etti. 

Ülkenin 1995 ve 2001 yılları arasında cumhurbaşkanlığını yapan Gidada, öncesinde de bakanlık görevi yürütüyordu. 

Oromo Kurtuluş Cephesi’nin eski destekçilerinden olan Gidada, Oromo Halkların Demokratik Örgütü’nün (OPDO) de bir üyesiydi. 

76 yaşında hayata gözlerini yuman Gidada, son olarak sağlık sorunları nedeniyle Almanya’ya gitmişti.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Çağla Şıkel isyan etti! Eleştirilere sert yanıt
Deniz Seki'nin son hali şok etti!
Beşiktaş'taki zincirleme kazadan Sibel Can şikayetçi olmadı
Kıvılcım Ural: Kızım bana uğurlu geldi
Mustafa Üstündağ'dan eleştirilere yanıt!
Parayı kazanmak çok zor, harcamak ise çok kolay. İhtiyaç listenizi oluşturun, ihtiyaçlarınız dışına

Ev Ekonomisine Dair Püf Noktalar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günde 5 kez dalıp 22 bin turisti denizin altına indirecek

80'ler ve 90'larda yaşamak